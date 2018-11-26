شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. الخطيب أجرى عملية لإزالة كيس دهني وليس ورم سرطاني والان مع التفاصيل

أكدت مصادر أن العملية التي أجريت لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب كانت عبارة عن إزالة كيس دهني وليس كما أشيع أنه ورم سرطاني.

وأشارت المصادر إلى أن العملية لم تكن سوى إزالة لهذا الكيس الاعتيادي الذي يعد من العمليات الصغرى والتي تتم بصورة اعتيادية.