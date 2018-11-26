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شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن ينقذ شاباً بعد احتراق سيارته بالزلفي.. ويروي التفاصيل لـ«الخليج 365» والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - راضي الزويد:
روى المواطن محمد بن عبد الرحمن الفحام، تفاصيل إنقاذه لشاب بعد اصطدام سيارته بصبات جسر في الزلفي يوم الثلاثاء الماضي.
وقال الفحام لـ”الخليج 365”: “كنت أسير في طريق الملك فهد شرقاً وعندما حاذيت الجسر رأيت السيارة تصطدم بالصبة ثم تزحف وتنقلب عدة مرات، وذهبت إلى الموقع مسرعاً فرأيت الدخان يتصاعد من السيارة، وحاولت إخماده حتى يصل الإسعاف ولكن الحريق بدأ بقوة، وكان المصاب محتجزاً فأخرجته بعناية، قبل أن تحترق السيارة”.
وأضاف: “وجدت سائق السيارة مصاب بنزيف حاد، لذا قمت بنقله إلى المستشفى على الفور لإنقاذه”. وطالب الفحام بسرعة إنجاز أعمال الجسر المتوقفة، وإزالة الصبات والحواجز عن الطريق.
وتوجه الفحام بالشكر إلى مدير شعبة مرور الزلفي الرائد حسن شقير الرشيدي على تكريمه له، كما توجه بالشكر لمدير إدارة الدفاع المدني بالزلفي المقدم سليمان الخمشي على التكريم.
شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن ينقذ شاباً بعد احتراق سيارته بالزلفي.. ويروي التفاصيل لـ«الخليج 365» على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة تواصل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة تواصل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .