شكرا لقرائتكم خبر عن السيول تهدم جدران مقبرة الليث (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اجتاحت السيول المنقولة التي شهدتها محافظة الليث مساء يوم الجمعة الماضي مقبرة الليث بعد أن تسببت في انهيار جدار المقبرة من الجهة الشمالية.

وتسبت السيول في غرق محيط المقبرة بالمياه وأحدثت هبوطا في العديد من القبور وسقوط العديد من أنصبتها، قبل أن يهدم الجدار الآخر للمقبرة.

وناشد مواطنون بلدية المحافظة بسرعة طمر القبور التي تضررت بسبب السيول، وإعادة الأنصبة وبناء الجدران الساقطة من أجل الحفاظ على حرمة الموتى وحمايتها من نبش الحيوانات الضالة.