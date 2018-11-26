شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى لأولياء الأمور.. «تطبيق» يمكنك من إدارة أجهزة أطفالك وعائلتك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف عبدالعزيز الحمادي، الخبير التقني، عن تقديم جوجل لخدمة جديدة تهم معظم أولياء الأمور. وأوضح الحمادي عبر “تويتر” أن شركة Google أطلقت تطبيقاً لإدارة أجهزة الأطفال والعائلة بشكل سهل، حيث يمكنك إدارة آيباد أو جوال طفلك مباشرة من جوالك، كتحديد وقت الاستخدام ومعرفة المواقع والتطبيقات التي يستخدمها وتقييدها. تحميل التطبيق لمستخدمي الآيفون (الرابط) تحميل التطبيق لمستخدمي هواتف آندرويد (الرابط)

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