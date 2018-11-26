شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة الشرقية»: أمطار الأحد الأعلى منذ 30 عاماً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت أمانة المنطقة الشرقية أن كمية الأمطار التي شهدتها المنطقة تعد الأعلى منذ 30 عاماً، مشيرة إلى أن معدل كمية الأمطار بلغ ١٢٥ ملم.
وقالت الأمانة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن كمية الأمطار التي تم ضخها عبر شبكات تصريف مياه الأمطار إلى مياه الخليج خلال الساعات الخمس الماضية تجاوزت الـ2.4 مليون متر مكعب في الساعة.
وأوضحت الأمانة أن عدد الآليات والمعدات التي تم استخدامها في خطة التعامل مع موسم الأمطار بلغ ٣٨٠، فيما بلغ عدد المشاركين في تنفيذ خطة التعامل مع موسم الأمطار ٣٥٠٠ شخص.
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