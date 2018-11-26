ناسا تحذر: كويكبان عملاقان يمران بجوار الأرض اليوم

حذرت وكالة ناسا من مرور كويكبين كبيرين يبلغ قطرهما 120 مترا بالقرب من الأرض اليوم الأحد 25 نوفمبر، أى أكبر من ملاعب كرة القدم، ومن المنتظر أن الكويكبين سيمران على التوالى فى أقل من 5 ساعات.

ووفقا لما نشره موقع IBT الأمريكى، أوضحت ناسا أن مرور أجسام بالقرب من الأرض أصبح يحدث بشكل منتظم أسبوعيا، وفى بعض الأحيان يوميا، إلا أن الأمر المثير للاهتمام هذه المرة هو كبر حجم الكويكبين، إذ يوازى حجم أصغرهما حجم ملعب سباحة أولمبى، كما أنهما سيسيران بسرعة 64.8 ألف كيلومتر فى الساعة.

ويحمل الكويكب الأول اسم “WB105 2009”، ومر فى تمام الساعة 2:14 م بتوقيت القاهرة، وذلك وفقا لخبراء فى وكالة ناسا، ويمكن أن يتراوح قطر هذا الكويكب بين 53 إلى 120 متر.

وعلى الرغم من أن الأجسام الفضائية التى تسير بسرعة 40،000 ميل فى الساعة لن تصطدم بالأرض، فإن وكالة ناسا تعتزم مراقبة مسارها بدقة، ومن المتوقع أن يقترب كويكب 2009 WB150، على مسافة 3.7 مليون ميل عن الأرض، وهى بلا شك مسافة قصيرة للغاية من الناحية الفلكية، وبعد خمس ساعات فقط من عبوره، سيعبر كويكب WB150 وهو أصغر نسبيا منه ومن المنتظر أن يسير على نفس مساره أيضا.