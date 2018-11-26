مصرع وزير بارز في حكومة الانقلابيين بغارة مباغتة للتحالف العربي

قُتل القيادي الميداني ومسؤول ما يسمى وزارة الداخلية في حكومة المليشيا غير المعترف بها المدعو ضيف محمد شريف مع عدد من مرافقيه، جراء استهدافهم بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي في مديرية كتاف.

وأكد مصدر عسكري، أن 48 من عناصر المليشيا الانقلابية لقوا مصرعهم في مواجهات مع القوات المشتركة المدعومة بطيران التحالف، في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.

وأضاف المصدر أن القوات قامت بهجوم مباشر استهدف مجموعة من عناصر المليشيا كانت تحاول التسلل إلى مواقع الجيش في الخطوط الأمامية للمديرية مما أسفر عن مصرع عدد من عناصرها بمن فيهم قائد المليشيا المدعو أبو غلاب الوشلي.