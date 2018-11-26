LinkedIn تنتهك قانون حماية البيانات باستهداف 18 مليون مستخدم بالإعلانات

كشفت المفوضية الأيرلندية لحماية البيانات DPC فى تقرير لها عن عدد من التحقيقات بخصوص ممارسات بعض وسائل التواصل الاجتماعى كـ "واتس آب وفيس بوك وياهو" وتجاوزاتها وكيفية تعاملهما مع بيانات المستخدم، إلا أن التحقيقات شملت لأول مرة معلومات حول انتهاكات لشبكة الأعمال "LinkedIn " المملوكة لمايكروسوفت واتباعها لطرق غير شفافة فى جلب المستخدمين للمنصة.

ووفقا لما نشره موقع techcrunch الأمريكى، فترجع بداية التحقيق إلى قيام أحد المستخدمين بتقديم شكوى عام 2017 حول ممارسات الشبكة مع الأشخاص غير المنتمين للمنصة وليسوا أعضاءً بها، إذ قامت "لينكد إن" باستخدام ما يصل إلى 18 مليون عنوان بريد الكترونى، للترويج وحث المستخدمين على التسجيل وذلك فى محاولة منها لزيادة عدد الأعضاء فى المنصة المهنية.

ووفقا لتحقيقات DPC فإن الشركة استخدمت عناوين البريد الالكترونى البالغ عددهم 18 مليون لأشخاص لم يكونوا مسجلين على المنصة من الأساس، وذلك لاستهدافهم بالإعلانات الترويجية عبر فيس بوك، وقد توقفت الشركة عن هذا الفعل مباشرةً بعد صدور التحقيق من مفوضية حماية البيانات.

ومن جهته قال مدير الحماية فى لينكد أن "دينيس كيليهر" حول هذا الموضوع، أنهم ينظرون بكل تقدير لتحقيق لجنة DPC بخصوص شكوى الحملة الإعلانية المقدمة فى العام الماضى، وأنهم متعاونين بشكل كامل معهم بهذا الخصوص وأضاف أن الشبكة ستعمل على اتخاذ خطوات تحسينية لطريقة عملها بما يضمن عدم حدوث هذا الانتهاك مجدداً.