Logitech تسعى للاستحواذ على شركة Plantronics مقابل 2.2 مليار دولار

كشف أحدث تقرير عن خطط شركة Logitech للاستحواذ خلال الفترة المقبلة على شركة Plantronics المتخصصة فى صناعة سماعات البلوتوث وسماعات الألعاب، إذ قدمت الشركة عرض بقيمة 2.2 مليار دولار، فيما تخطط الشركة للتوسع بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة عقب إتمام الصفقة.

ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، فمن المنتظر أن يؤدى هذا الاستحواذ لزيادة أعمال Logitech من خلال خفض تكلفة التصنيع التى ارتفعت خلال الفترة الماضية، وذلك على أعقاب توريد منتجات الشركة من الصين إلى الولايات المتحدة، فيما اشارت الشركة فى تصريح لها، أنها قدمت عرضها الأول للاستحواذ على Plantronics بقيمة 2.2 مليار دولار.

وتصل حاليا القيمة السوقية لشركة Plantronics حوالى 2 مليار دولار، لذلك فمن المتوقع أن يتم إكمال الصفقة خلال الفترة المقبلة، مع ملاحظة أن Plantronics تتلقى العديد من عروض الاستحواذ خلال الفترة الأخيرة، إذ تلقت عرض للاستحواذ من مايكروسوفت، وأيضاً جوجل.