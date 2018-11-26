رئيسة تنفيذية سابقة بـ"جوجل" و"فيس بوك" تبتكر أجهزة رخيصة للكشف عن الأورام

أنشأت "مارى لو جيبسين" الرئيسة التنفيذية السابقة فى "جوجل" و"فيس بوك" شركة ناشئة أطلقت عليها اسم Openwate، والتى تتمثل مهمتها فى تصنيع آلات التصوير المحمولة المصغرة التى يستطيع الجميع تحمل تكاليفها، والتى يمكنها القيام بأكثر من مهمة بدءا من الكشف عن الأورام وصولا إلى للسماح بالتواصل الفكرى بين شخص وآخر.

وإذا نجحت فإن تقنيتها يمكن أن تعطل سوق التصوير بالرنين المغناطيسى، حيث ينفق المرضى ما يقرب من 24 مليار دولار سنوياً على عمليات المسح، وفقاً لتقدير من شركة أبحاث الرعاية الصحية The Advisory Board Company.

الرئيسة التنفيذية

وتستخدم تقنية Openwater الحالية مزيجًا من الأشعة تحت الحمراء وأشعة الليزر لاختراق الخلايا، بالإضافة إلى شريحتين - واحدة بالكاميرا وواحدة فوق صوتية - للنظر داخل الدماغ والجسم، كما أوضحت جيبسن فى مقابلة.

وقالت جيبسن إن الشركة تجرى حاليًا تجارب على الفئران ذات إصدارات نموذجية لتقنيتها فى منطقة مختبر فى منطقة باى، وتزعم أن الصور التى تمكنت من إنشائها هى أكثر دقة وأفضل تحديدًا مما تراه فى التصوير بالرنين المغناطيسى.

على الرغم من أنها لم تقدم بعد عرضًا عامًا للتكنولوجيا، إلا أن المستثمرين فى الشركة ومجلس الإدارة يقترحون إمكانات علمية قوية.