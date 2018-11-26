شكرا لقرائتكم حكم نهائي بإعدام 9 دينوا باغتيال النائب العام السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 33 دقيقة في 26 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 25 نوفمبر 2018 / 23:41

قضت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة مدنية جنائية في البلاد) بتأييد حكم لمحكمة الجنايات بإعدام 9 أشخاص دينوا باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات في حزيران (يونيو) 2015.



وقضت المحكمة أمس، بتأييد حكم الإعدام الصادر في حق 9 متهمين، وخففت عقوبة 6 متهمين من الإعدام إلى السجن المؤبد 25 سنة، و4 متهمين من السجن المؤبد إلى السجن المشدد 15 سنة، عقوبة متهم واحد من السجن المؤبد إلى السجن 3 سنوات، وبرأت 5 متهمين.

وهذا الحكم بات ونهائي ولا يُمكن الطعن فيه أمام أي محكمة، وهو واجب التنفيذ ما لم يصدر عن المحكومين عفو رئاسي.

واغتال مسلحون النائب العام السابق قرب منزله في ضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة أثناء تحرك موكبه بتفجير سيارة مُفخخة من بعد، بالتزامن مع احتفالات المصريين بثورة 30 حزيران (يونيو) 2013، التي أقصت جماعة «الإخوان المسلمين» عن الحكم. واتهمت السلطات جماعة «الإخوان» بالمسؤولية عن الجريمة.

من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات سوهاج (جنوب مصر) محاكمة 10 من عناصر جماعة «الإخوان» متهمين بحرق كنيسة «مارى جرجس» في سوهاج، إلى جلسة شباط (فبراير) المقبل، وأمرت بضبط 8 متيهمن في القضية.

وقالت التحقيقات إن المتهمين تورطوا في العام 2013 في الاشتراك في تجمهر بغرض ارتكاب جرائم ترويع وقتل وشروع فيه وحرق كنيسة مارى جرجس، والضرب والتخريب والحريق العمد والإتلاف، مستخدمين القوة والعنف، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

في غضون ذلك، أمرت نيابة عين شمس في القاهرة بإحالة متهم حاول اقتحام كنيسة إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح، ما يشير إلى أن النيابة استبعدت شبهة الإرهاب في الواقعة، ورجحت فرضية أنه مختل عقلياً.