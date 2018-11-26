شكرا لقرائتكم الراعي عائدا من روما: ليبرهن المعطلون أن همهم هو لبنان وليقدموا على التضحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 33 دقيقة في 26 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 26 نوفمبر 2018 / 01:37

عاد البطريرك الماروني بشارة الراعي، الى بيروت، عائدا من روما، بعد زيارة للفاتيكان ولقائه البابا فرنسيس. وكان في استقباله وزير الثقافة غطاس الخوري ممثلا رئيس الجمهورية ميشال عون.



وفي تصريح له من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، أكد الراعي أنه "لا يجوز الإستمرار في تعطيل تشكيل الحكومة​ مهما كانت الأسباب"، مشيراً إلى أن "لا يحق لأحد الإستمرار في هذا الأمر لمطلب شخصي أو فئوي". وفي تصريح له من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، أكد الراعي أنه "لا يجوز الإستمرار في تعطيل تشكيل الحكومة​ مهما كانت الأسباب"، مشيراً إلى أن "لا يحق لأحد الإستمرار في هذا الأمر لمطلب شخصي أو فئوي". وتعليقا على كلام الرئيس عون عمن هو "أم الصبي" للبنان، قال الراعي: "فيلبرهنوا لنا المعطلون ان همهم هو لبنان وليقدموا على التضحية من أجله. لا أرى أحداً لديه هم لبنان فوق كل إعتبار". ودعا ​المجتمع الدولي الى​ "فصل العملية السياسية في ​سورية​ عن عودة النازحين إلى بلادهم، وإلى تقديم المساعدات لهم". آلان عون وفي هذا السياق لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​ الذي كان في عداد الوفد النيابي مع الراعي إلى أنه "التقى في روما وزير الخارجية في ​الفاتيكان​ ( ​بول غالاغر​) والمعطيات بين يديه تقول إن هناك حاليا توقع عدم عودة ​النازحين السوريين​ في الوقت الحاضر نتيجة عدة أسباب لان عودة النازحين في النهاية بحاجة لتشجيع وحوافز واستثمارات في عملية اعادة الاعمار ولا أحد مستعد من المجتمع الدولي للاستثمار قبل العملية السياسية والمرحلة الانتقالية والتي يعرف الجميع أنها بعيدة جداً وقيل لنا أن الجانب السوري لا يريد عودة النازحين ونحن امام معطيات مهمة وأساسية وامام واقع صعب ولا أحد من ​المجتمع الدولي​ مستعد للمساعدة".



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