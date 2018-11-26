شكرا لقرائتكم المعزاوي: الشاهد قدم بياناً انتخابياً للبرلمان التونسي ولم يقدم الحقيقة للناس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تونس - «الحياة» | منذ 33 دقيقة في 26 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 26 نوفمبر 2018 / 01:16

أكد الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي أمس، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قدم خلال الجلسة العامة في مجلس نواب الشعب حول مشروع قانون الموازنة وقانون المالية لسنة 2019 بياناً انتخابياً ولم يقدم الحقيقة للناس.



وأبرز زهير المغزاوي، على هامش اشرافه على المؤتمر الجهوي للحركة بسيدي بوزيد أن الأوضاع في تونس «صعبة جداً» لذلك اتجه اتحاد الصناعة والتجارة إلى مقاطعة فواتير الكهرباء والغاز نتيجة الترفيع فيها وغلاء الأسعار وفقدان العديد من المواد الأساسية من الأسواق.

وبين أن الشعب لن تفيده الأرقام التي قدمها الشاهد والتي يوجد بها «العديد من المغالطات الكبرى» على حد تعبيره، اذ أنه لم يقم بمقارنة بين الوضع الحالي والوضع الذي كان عند تسلمه السلطة في آب (أغسطس) 2016 وبخاصة في ما يتعلق بالتضخم وانزلاق الدينار التونسي.

وأضاف أن من حق الشاهد تكوين حزب وانجاحه وخوض الإنتخابات المقبلة، لكن يجب عليه في المقابل تقديم برامج واضحة لكي يتحمل كل طرف مسؤوليته.