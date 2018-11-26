شكرا لقرائتكم اجتماع عربي يبحث خطة عمل لمكافحة الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ 33 دقيقة في 26 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 25 نوفمبر 2018 / 23:58

بدأت أمس (الأحد) بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين العرب أعضاء الفريق العربي المعني بالإرهاب والتنمية الاجتماعية، برئاسة نائب وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الحماية الاجتماعية بمصر الدكتور نيفين القباج، وبمشاركة كبار مسؤولي الوزارات المعنية بالدول العربية. وترأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع المستشار القانوني بوزارة العدل الدكتور علي فايز الشهري.



وأوضحت رئيسة الاجتماع نيفين القباج في تصريح أمس، أن الاجتماع يناقش خطة العمل العربية لمكافحة الإرهاب التي أعدها الفريق بالتركيز على البعد الاجتماعي للظاهرة في ضوء الملاحظات والمقترحات التي وردت من بعض الدول العربية.

وأشارت إلى أن الخطة تهدف إلى إبراز الدور الاجتماعي والتنشئة الاجتماعية والإعلام والثقافة والمؤسسة التربوية سواء أكانت المدرسة أو الجامعة، وكذلك دور المؤسسات الدينية ودور مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى البعد الاقتصادي في مكافحة الفقر والقضاء على الجوع في موضوع الإرهاب، وعدم الاقتصار في موضوع الإرهاب على البعد الأمني أو العسكري.

ونوهت القباج إلى أن الاجتماع يبحث محاور الخطة، ووضع المسودة في صورتها النهائية ورفعها للاجتماع المقبل لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المقرر بمدينة شرم الشيخ يومي 4 و5 من الشهر المقبل.

وقال مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بالجامعة العربية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المستشار طارق النابلسي في تصريح مماثل، إن الخطة تتضمن تصوراً عربياً معيناً للقضاء على الإرهاب، من خلال التركيز على البعد الاجتماعي والثقافي والخطاب الديني وفق مقاربات مختلفة لكل دولة.