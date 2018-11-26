محمد بن سلمان: علاقتنا بالإمارات أخوية ومتميزة

نائب رئيس الدولة وولي العهد السعودي يستعرضان عدداً من الموضوعات والقضايا الإقليميةكما استعرض سموه، والأمير محمد بن سلمان، عدداً من الموضوعات والقضايا الإقليمية، ومسيرة التنمية والتحديث التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في المملكة، ويقودها ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في جميع الاتجاهات والقطاعات.

وغادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز البلاد، أمس، بعد زيارة رسمية للدولة، استغرقت ثلاثة أيام.

وكان في وداعه، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقد بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، برقية شكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إثر مغادرته الدولة قال فيها: «يسرني و أنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم الكريم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حفاوة استقبال وكرم ضيافة».

وأشار ولي العهد السعودي، إلى أن هذه الزيارة لبلده الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة، تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والخاصة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة.

كما بعث ولي العهد السعودي، برقية شكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قال فيها: «يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته و الوفد المرافق من حسن استقبال وكرم ضيافة.. كما لا يفوتني أن أهنئ سموكم على التنظيم الناجح لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 على حلبة مرسى ياس للعام العاشر في أبوظبي».



التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» أخاه الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة الذي يزور البلاد.

وقد تجاذب سموهما ـ بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ـ أطراف الحديث حول سبل تعزيز أسس التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين على مختلف الصعد وفي شتى المجالات.

محمد بن راشد ومحمد بن سلمان يستعرضان مسيرة تنمية وتحديث السعودية

كما استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والأمير محمد بن سلمان عدداً من الموضوعات والقضايا الإقليمية ومسيرة التنمية والتحديث التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في المملكة الشقيقة ويقودها ولي عهده الأمير محمد بن سلمان في جميع الاتجاهات والقطاعات التي تمس حياة الشعب والمجتمع السعودي الشقيق وتنعكس إيجابا على رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتعود بالخير والرخاء والتقدم على شعبها الشقيق.

حضر اللقاء الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

على صعيد متصل، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية أمس - بحضور رؤساء الوفود من الدول الشقيقة والصديقة ضيوف الدولة وسمو أولياء العهود والشيوخ - منافسات جولة أبوظبي لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 في موسم 2018 / جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، وذلك على مضمار حلبة مرسى ياس في أبوظبي.

كما حضر ختام المنافسات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة والدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» إلى نقطة انطلاق سيارات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 «أبوظبي 2018» معلناً بدء انطلاق سباق الجولة الختامية لموسم 2018 بعد عزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

رافق سموه إلى موقع إطلاق إشارة بداية السباق الختامي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

شهد السباق كل من ضيوف الدولة.. رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان الروسية ورمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان وفيكتور لوكاشينكو مساعد رئيس جمهورية بيلاروسيا لشؤون الأمن القومي وعادل الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية والسيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة في سلطنة عمان والسيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني العُماني ومسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان العراق السابق وجيمس أليكس مايكل رئيس جمهورية سيشل السابق والشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح محافظ حولي ورئيس الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة وجين تود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «FIA» وبوغدان اوريسكو مستشار رئيس رومانيا للسياسة الخارجية وجون بول ادام وزير الصحة في جمهورية سيشل والملك خوان كارلوس ملك مملكة إسبانيا السابق وابنته الأميرة كرستينا وعبدالغني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل في جمهورية الجزائر والأميرة شارلين حرم أمير إمارة موناكو والأمير أوهانيبا ياوتشير ممثل الملك أوتيومفو أوسي توتو الثاني، ملك مملكة أشانتي في جمهورية غانا، ورالف جونزالفيس رئيس وزراء سانت فنسنت وجزر جرينادين وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ممثلاً عن الرئيس المصري.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» قد حضر إلى نقطة انطلاق سيارات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 «أبوظبي 2018» معلناً بدء انطلاق سباق الجولة الختامية لموسم 2018 بعد عزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

رافق سموه إلى موقع إطلاق إشارة بداية السباق الختامي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وتمكن المتسابق لويس هاميلتون سائق المرسيدس البريطاني، من الفوز في جولة سباق أبوظبي؛ حيث قام سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية بتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى. (وام)