حكم نهائي بإعدام متهمين باغتيال النائب العام المصري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة الخليج:

أيدت محكمة النقض المصرية أمس الأحد، حكم الإعدام الصادر بحق 9 متهمين في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات،وذلك في حكم نهائي. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت فى 22 يوليو/تموز 2017،بإعدام 28 متهما،وعاقبت 15 متهماً بالسجن المؤبد، وثمانية بالسجن المشدد 15 سنة،و15 بالسجن المشدد 10 سنوات،وانقضاء الدعوى الجنائية في حق محمد كمال الذى توفي قبل الفصل في الدعوى.

وكانت النيابة قد أحالت 67 متهمًا، وهم من عناصر جماعة الإخوان المحظورة، بينهم 51 محبوسًا، للمحاكمة الجنائية في الثامن من مايو/أيار 2016، ورفضت محكمة النقض في 19 أبريل/نيسان الماضي طعن 46 متهمًا بالقضية على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، وأيدت قرار الإدراج لمدة 3 سنوات.

يذكر أن النائب العام الراحل كان قد استشهد في عملية إرهابية بمصر الجديدة، في يونيو 2015، ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم ارتكاب جرائم القتل العمد، مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة نارية ومتفجرات، واستخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية.

من جهة اخرى قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس الأحد، بالسجن المشدد 5 سنوات على 8 متهمين أثناء إعادة محاكمتهم بقضية أحداث جامعة الأزهر، التي وقعت في 28 ديسمبر/كانون الأول 2013.

كما قضت المحكمة بالسجن سنة ل5 متهمين آخرين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة. وكانت محكمة النقض، قد قررت إعادة محاكمة المتهمين بعد قبول الطعن المقدم منهم على الحكم الصادر ضدهم في أحدث العنف التي جرت في تلك الفترة.

واتهم الجناة بالاشتراك مع آخرين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص هدد الأمن العام، وكان يهدف إلى ارتكاب جرائم التعدي على ممتلكات عامة وخاصة. وتم استبعاد 22 متهماً من إعادة المحاكمة لحصولهم على عفو رئاسي في فترات سابقة.