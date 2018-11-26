تكثيف جهود البحث عن ضحايا حريق كاليفورنيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تكثف السلطات الأمريكية جهودها في البحث عن ضحايا بين حطام الحريق الأكبر في تاريخ ولاية كاليفورنيا، بعد أن توقف هطول الأمطار أمس الأول السبت، في الوقت الذي حذر فيه مسؤولون من انهيارات أرضية قد تحدث حال هطول أمطار أخرى متوقعة الأيام المقبلة، ما يعقد من عمليات البحث عن الرفات البشرية

وتسبب الحريق، بحسب مكتب قائد شرطة بيوت كاونتي في طمس بلدة بارادايس الجبلية يوم الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني، وفي مقتل 87 شخصاً على الأقل، وتدمير نحو 14 ألف منزل، فيما لا يزال هناك 475 من سكان البلدة والمناطق المحيطة بها في عداد المفقودين.

وحذرت الشرطة من أن رفات بعض الضحايا قد لا يعثر عليها على الإطلاق. وذلك بعدما حولت الأمطار، التي بلغ منسوبها ما بين خمسة وثمانية سنتيمترات، الرماد إلى طين، ما عقد أعمال البحث عن رفات الضحايا التي تحولت إلى عظام محترقة.

وقالت المتحدثة باسم المكتب ميراندا باورسوكس: إن فرق البحث استأنفت جهودها أمس الأول، قبل هطول المزيد من الأمطار المتوقعة الأربعاء المقبل. ويتوقع ديفيد روث من مركز الأرصاد الاتحادي، أن أمطارا يتراوح منسوبها بين خمسة وثمانية سنتيمترات ستهطل على منطقة الحريق من الأربعاء المقبل وحتى السبت.

وأعلنت السلطات، إنها سترفع أوامر الإجلاء في مناطق واقعة جنوبي بارادايس. ويقوم مئات من أفراد الشرطة والمتطوعين بالبحث في البلدة، وحولها منذ أن اجتاحها الحريق. وحول هطول أمطار، بلغ منسوبها ما بين خمسة وثمانية سنتيمترات في الأيام القليلة الماضية، الرماد إلى طين، ما عقد أعمال البحث عن رفات الضحايا التي تحولت إلى عظام محترقة.

وظلت بارادايس مقصداً شهيراً للمتقاعدين، إذ يمثل الأشخاص الذين يبلغ عمرهم 65 عاماً، أو أكثر ربع سكانها البالغ عددهم 27000 نسمة. وكان غالبية ضحايا الحريق من الذين عثر عليهم حتى الآن في الستينات من العمر.

وبعد هطول الأمطار، نجح رجال الإطفاء في احتواء 98 في المئة من النيران التي أحرقت 154 ألف فدان، وهي مساحة تبلغ خمسة أضعاف مساحة سان فرانسيسكو. في الوقت الذي لم يحدد فيه المحققون سبب الحريق بعد.

(رويترز)