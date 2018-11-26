شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحتفي بيومها الوطني الـ47.. و100 عام على «نهج زايد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحتفي دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر المقبل بذكرى اليوم الوطني ال47 وسط استعدادات رسمية وشعبية كبيرة، فيما تكتسب المناسبة هذا العام أهمية خاصة لتزامنها مع «عام زايد» الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

واحتفلت الدولة طوال العام 2018 بمرور 100 عام على مولد مؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عرفاناً وتقديراً لسيرة المؤسس وباني نهضة الإمارات.

وشكلت الإمارات خلال عام 2018 نموذجاً استثنائياً في جوانب التنمية كافة من خلال ما حققته من إنجازات علمية واقتصادية واجتماعية مثلت إضافة حقيقية استطاعت خلالها السير بخطى حثيثة نحو غد أفضل لشعبها وللأمتين العربية والإسلامية.

وللعام الخامس على التوالي حافظت دولة الإمارات على مكانتها ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية قياساً على دخلها القومي.. فيما واصلت نسقها التصاعدي في تقارير التنافسية العالمية، كما واصلت مسيرة تطوير بنيتها التشريعية.

وتوقع مصرف الإمارات المركزي أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2,8 في المائة خلال عام 2018، فيما أعلنت الإمارات عن مشاريع سياحية رائدة.

وارتقى حضور الإمارات ليعم المنطقة عبر المساهمة في قيادة الجهود الإقليمية والعالمية لمواجهة التطرف والإرهاب، والتعامل مع التحديات المحدقة بالمنطقة وفق قراءة واضحة لماهية التحديات، وبشراكة مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة حول العالم.

وأسهمت المواقف السياسية الحكيمة والثابتة للدولة في تجاوز المنطقة العديد من التحديات وتعضيد القرار السيادي العربي، فيما اتسمت دبلوماسية الدولة بالتحركات النشطة على مختلف دوائرها الخليجية والعربية والدولية، وقد ساهمت تلك الجهود في تعزيز مكانة الدولة وتقوية صداقاتها على المستويات الخليجية والعربية والدولية.

وانعكس نجاح الدبلوماسية الإماراتية وسياستها الداعية إلى الانفتاح على جميع دول العالم وإقامة العلاقات والشراكات الاستراتيجية على المكانة التي بات يحتلها جواز السفر الإماراتي عالمياً وعلى الحضور الإماراتي الفاعل على الساحة الدولية.

وحافظت الإمارات على حضورها العالمي في مجال التسامح، وواصلت جهودها لتعزيز التعايش ومحاربة التطرف والكراهية عبر منظومة مؤسساتية تتصدرها وزارة التسامح، والعديد من المؤسسات الفكرية والدينية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها.

ودخلت الإمارات خلال عام 2018 عصر التصنيع الفضائي الكامل بعد نجاحها في إطلاق «خليفة سات» الذي أشرف على صناعته وتطويره مهندسون إماراتيون بنسبة 100 في المائة، ليرتفع عدد الأقمار الصناعية التي تديرها الإمارات إلى 9 أقمار متعددة الاستخدامات، فيما ارتفعت قيمة استثمارات الإمارات في القطاع لتبلغ أكثر من 22 مليار درهم.

وعززت الإمارات خلال عام 2018 من ريادتها في قطاع الفضاء إقليمياً عبر مجموعة من الإنجازات والأحداث التي تؤكد مضيها في الطريق الصحيح نحو بلوغ المريخ واستيطانه في عام 2117.

وشهد العام 2018 إعلان وكالة الإمارات للفضاء، بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، عن إطلاق مشروع تطوير القمر الصناعي «مزن سات» لدراسة الغلاف الجوي للأرض.

وفي الثالث من سبتمبر 2018.. أعلنت الإمارات للعالم اختيار أول رائدي فضاء إماراتيين هما هزاع علي عبدان خلفان المنصوري، وسلطان سيف مفتاح حمد النيادي للتوجه إلى محطة الفضاء الدولية.

واحتلت الإمارات المركز الأول عالميا كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم للعام 2017 وذلك وفقا للبيانات الأولية التي أعلنتها لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وحصلت الدولة على المركز الأول عالمياً بصفتها أكبر دولة مانحة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة للشعب اليمني الشقيق لعام 2018 كمساعدات بتنفيذ مباشر.. فيما بلغ مجموع المساعدات المقدمة لليمن منذ بداية عام 2018 ولغاية الأول من أكتوبر الماضي 4.56 مليار درهم (1.24 مليار دولار أمريكي).

برلمانياً.. واكب المجلس الوطني الاتحادي مسيرة التنمية والبناء في الدولة، مرتكزاً على برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عام 2005.

في الجانب الاقتصادي حافظ الاقتصاد الوطني على نموه المتوازن خلال عام 2018 على الرغم من كثرة التحديات والمتغيرات الاقتصادية عالميا، حيث توقع مصرف الإمارات المركزي أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2,8 في المائة خلال 2018.

وبلغت نفقات الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2018 نحو 53 ملياراً و369 مليون درهم، وذلك بعد احتساب الاعتماد الإضافي للميزانية الذي صدر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2018.

وشهدت الإمارات فعاليات متعددة في المجال الثقافي والفني، وشكل معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته ال 37 الحدث الثقافي الأبرز خلال عام 2018 حيث نجح في تحقيق رقم جديد بعدد زواره تجاوز 2.23 مليون زائر، وحقق أكثر من 2.7 مليار مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي. (وام)

الأهازيج الشعبية تزين احتفاليتي «الموارد » و«تنمية»

دبي: ”الخليج 365”

شهد ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وحصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، احتفال وزارتي الموارد البشرية والتوطين، وتنمية المجتمع، المشترك بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور قيادات وموظفي الوزارة وعدد من الموظفين والمتعاملين.

أقيم الحفل في الساحة الخارجية للمبنى المشترك للوزارتين بدبي، وتضمن أهازيج شعبية، ومسابقات عامة، وفعاليات وطنية ومجتمعية وترفيهية منوّعة، والتي حظيت بمشاركة لافتة من قبل الحضور، وأضفت على المناسبة أجواء فخر وولاء، تعكس قيمة الاحتفال باليوم الوطني، وصدى المناسبة الإيجابي الممتد في نفوس وقلوب الجميع.

وتفقد وزير الموارد البشرية والتوطين، وحصة بنت عيسى بوحميد، بحضور موظفي الوزارتين، أركان الحفل الذي تزيّن بطابع التراث الإماراتي، واتسم بروح الوطنية، والولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، وعبّر الحضور عن سعادتهم وابتهاجهم بهذا اليوم المميز في ذاكرة أبناء الإمارات.

جهات محلية تشارك «المواصلات» احتفالها

شهد الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أمس، احتفالية الهيئة الاتحادية للمواصلات، باليوم الوطني ال47 للدولة في مبناها الرئيسي بأبوظبي.

حضر الاحتفال، المهندس أحمد محمد شريف الخوري مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات، بمشاركة من جهات حكومية ومحلية متمثلة في وزارة تطوير البنية التحتية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية «أوشاد»، والاتحاد النسائي العام، ونادي تراث الإمارات، والأرشيف الوطني، والفرقة الموسيقية لشرطة أبوظبي.

ورفع الدكتور بلحيف النعيمي أطيب التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة، مؤكداً أن الاحتفال باليوم الوطني ليس مجرد ذكرى وطنية تنتهي بانتهاء الحدث، بل عمل دؤوب دائم يعزز النماء والازدهار، ويحمل مضامين سامية ترسخ معاني الولاء والانتماء للوطن.

وقال المهندس الخوري: يأتي الثاني من ديسمبر كل عام ، ليذكرنا بحجم النجاح وعظم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال مسيرة 47 عاماً.

محمد الخوري يهنئ القيادة الرشيدة

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

رفع محمد حاجي الخوري، مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، التهاني لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو، حكام الإمارات، ومواطني الدولة والمقيمين على أرضها، بمناسبة اليوم الوطني ال 47 للدولة.

جاء ذلك خلال حفل أقامته مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وتدوير (مركز إدارة النفايات أبوظبي)، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين، وحضره الدكتور سالم الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» بالإنابة، وسعيد المهيري، المدير التنفيذي لقطاع المختبر المركزي في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وموظفو المؤسسات الثلاث، إلى جانب عدد من الطلبة والطالبات.

عروض ثقافية وتراثية في جامعة زايد

دبي: ”الخليج 365”

أكدت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة رئيسة جامعة زايد، أن دولة الإمارات نجحت في بثّ قيم الاتحاد التي أرساها زايد، والتي انعكست في الاهتمام ببناء المواطن وتطوير قدراته، وتعزيز دوره في التنمية المستدامة.

وقالت: مازالت مسيرة الاتحاد تتقدم، برؤية قيادتنا الرشيدة، التي تسعى لصنع المستقبل على أرض حاضرنا المزدهر، وتتطلع إلى الريادة وتحقيق المزيد من الإنجازات مع المحافظة على مكتسبات الآباء المؤسسين.

جاء ذلك خلال كلمة في احتفالات جامعة زايد باليوم الوطني 47 لدولة الإمارات، والتي أقيمت أمس في حرم الجامعة بدبي، بحضور الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير الجامعة والدكتورة فاطمة الدرمكي عميدة شؤون الطلبة وصادق الملا الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وطالبات الجامعة، وأقيم معرض مصاحب لفعاليات الاحتفال.

«طرق الشارقة» تحتفل بأنشطة متنوعة

دبي: ”الخليج 365”

احتفالاً باليوم الوطني47، نظمت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، باقة منوعة من الفعاليات والأنشطة، بحضور المهندس يوسف صالح السويجي رئيس الهيئة وعبدالعزيز الجروان مدير الهيئة لشؤون المواصلات، والمهندس سليمان الهاجري مدير الهيئة لشؤون الطرق، وجميع موظفي الهيئة والشركاء الاستراتيجيين للهيئة، وذلك في مبنى الهيئة الرئيسي بمنطقة العزرة.

وشملت الفعاليات إلقاء قصائد وطنية لعدد من موظفي الهيئة والشاعر سعيد بن غليطة، كما تم تنظيم عدد من المسابقات التراثية بين الموظفين، وتقديم فقرة استعراضية لطلاب مدرسة وروضة المروج، مع تقديم عرض لفريق العيالة.وقال المهندس يوسف صالح السويجي: إن الثاني من ديسمبر مناسبة وطنية نستحضر ونستذكر فيها جهود مؤسس دولة الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي شيد بنيان الوطن بعزيمة وإصرار وتحدى الصعوبات كافة ماحياً كل المستحيلات، لتصبح تجربة اتحاد دولة الإمارات الأكثر قوة والأنجح إقليمياً وعربياً ودولياً.

«عجمان للتنمية» تحتفل باليوم الوطني

نظمت جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، في مقرها أمس الأول، حفلاً بمناسبة باليوم الوطني ال 47 للدولة تضمن العديد من الفعاليات التراثية والوطنية.

حضر الحفل اللواء المتقاعد صالح المطروشي مستشار ولي عهد عجمان وأحمد المهيري مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة وحمد المطروشي ومنى صقر المطروشي مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية بجانب مسؤولي ومديري الجهات الحكومية والخاصة.

وقالت منى المطروشي مدير عام الجمعية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» نحن على مشارف أيام الخير والأعياد المباركة والتي نحتفل بعامها السابع والأربعين ونجسد فيها قيم الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة والوطن الغالي. (وام)

.. و«الاتحادية للموارد» تحتفي بالمناسبة

أقامت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أمس حفلاً في مقرها بدبي بمناسبة اليوم الوطني ال 47 للدولة، بحضور الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، مدير عام الهيئة.

وخلال الحفل أكد الدكتور العور أن الذكرى ال 47 لتأسيس اتحاد دولة الإمارات مناسبة وطنية بامتياز نستذكر ونسترجع خلالها أفضال وتضحيات الرعيل الأول من الآباء المؤسسين.

عروض مظلية ومسيرة بحرية

الشارقة: ”الخليج 365”

بحضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، ووجوه وأعيان ومسؤولي المنطقة الشرقية عموماً، وطلبة المدارس، وأهالي وسكان المنطقة وزوارها.

وشهدت مدينتا دبا الحصن وكلباء، فعاليات وأنشطة وبرامج متنوعة، يومي الجمعة والسبت، بمناسبة احتفالات اليوم الوطني التي تنظمها لجنة احتفالات إمارة الشارقة.

فمن أمام مركز دبا الحصن الثقافي انطلقت، الجمعة، مسيرة الأهالي التي سادت فيها ألوان علم البلاد، وطافت شوارع المدينة إلى أن وصلت إلى ساحة سارية العلم، في ظل مشاركة شعبية لافتة، حيث روى الأهالي لصغارهم قصة قائد عظيم.

وشهد شاطئ مدينة كلباء وحديقتها، احتفالا كبيراً ومشاركة فاعلة من جمهور غفير، عكست حجم المحبة والانتماء والولاء للوطن.

55 مليون درهم لخفض أسعار

دبي: ”الخليج 365”

تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني ال47 لدولة الإمارات، كشفت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، عن إطلاقها أطول حملة ترويجية في تاريخها، تأكيداً على تنافسية سوق دولة الإمارات بشكل عام وسوق إمارة دبي بشكل خاص، في قطاع تجارة التجزئة الاستهلاكية، حيث رصدت التعاونية للحملة مبلغ 55 مليون درهم لتخفيض أسعار آلاف السلع، إلى جانب تقديم جوائز قيمة عديدة ومتنوعة للمستهلكين، خلال فترة الحملة الترويجية التي تستمر 47 يوماً ابتداءً من 27 نوفمبر2018 حتى 12 يناير 2019.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده بمقر التعاونية الرئيسي بدبي، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، بحضور مجر الدين خان، مساعد مدير قطاع التجارة وعماد راشد بالإنابة عن مدير إدارة السعادة والتسويق في التعاونية. وبهذه المناسبة رفع خالد الفلاسي «أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، ومواطني ومقيمي الدولة بمناسبة اليوم الوطني .

«قصائد في حب زايد» في القرية التراثية بالفجيرة

الفجيرة:”الخليج 365”

تحت رعاية الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، تنظم الهيئة

خلال الفترة من 29 نوفمبر/‏تشرين الثاني الجاري وحتى مطلع ديسمبر/‏كانون الأول المقبل، احتفالات كبرى بمناسبة اليوم الوطني ال47 للدولة ويوم الشهيد، تحت عنوان «قصائد في حب زايد»، في القرية التراثية بمنطقة مضب بالفجيرة.

ينابيع العطاء البيئي

شهد الشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان، الاحتفال الذي نظمته «جمعية أصدقاء البيئة» بمناسبة اليوم الوطني ال 47 للدولة، وذلك على مسرح الجاهلي بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي.

كما حضر الاحتفال الشيخ أحمد بن راشد المعلا والدكتور حبيب غلوم والدكتور علي سنجل والإعلامية الدكتورة نشوى الرويني، وممثلون عن وزارة التغير المناخي والبيئة وسفارة جمهورية مصر العربية لدى الدولة وكاتدرائية الأنبا انطونيوس في أبوظبي. وتأتي احتفالات «جمعية أصدقاء البيئة» التي شهدت مشاركة 25 مدرسة تحت شعار ينابيع العطاء البيئي في إطار مشاركتها الفاعلة في المناسبات الوطنية والبيئية المختلفة في الدولة.

«مسيرة الاتحاد» لطلبة «الشارقة الأمريكية»

أم القيوين: ”الخليج 365”

شارك الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة بلدية أم القيوين في «مسيرة الاتحاد» التي نظمتها مدرسة الشارقة الأمريكية الدولية بأم القيوين تحت رعايته بمناسبة اليوم الوطني للدولة.

شارك في المسيرة الشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والاتحادية وطلاب وطالبات المدرسة وأعضاء الهيئة التدريسية مرددين الأناشيد الوطنية. وأقامت المدرسة بعد المسيرة حفلاً في مقرها شمل العديد من الفقرات الفنية الوطنية ورقصات شعبية قدمها طلبة وطالبات المدرسة.

وأكد المشاركون في المسيرة إن مناسبة اليوم الوطني خالدة في وجدان وقلوب الجميع النابضة بالانتماء والوفاء لمسيرة دولة الامارات العربية المتحدة التي استطاعت أن تقدم نفسها كنموذج عصري حضاري قائم على مواكبة جميع المتغيرات وشق طريق التميز والازدهار وصولا إلى تحقيق مكاسب استثنائية على مختلف الأصعدة اقليميا وعالميا.

«صانع الأمجاد».. أوبريت لأولياء أمور دبا الحصن

دبا الحصن: ”الخليج 365”

بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني ال47، قدم مجلس أولياء أمور الطلبة بدبا الحصن التابع لمجلس الشارقة للتعليم بحكومة الشارقة، أوبريت صانع الأمجاد، على مسرح الفعاليات، عند سارية العلم بدبا الحصن.

تغنى الأوبريت، من خلال لوحته الفنية، بمآثر المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإنجازاته والقيم والصفات النبيلة في شخصيته.

قام بتأليف وإعداد وإخراج الأوبريت محمد راشد رشود، والذي بدوره أكد أهمية العمل الفني ودوره في تعليم الأجيال مناقب مؤسس الدولة، من خلال الألحان والكلمات، والتي عبرت عن الفرحة باليوم الوطني السابع والأربعين.

«لنحتفل معاً بدون حوادث».. شعار «ساعد»

أبوظبي: ”الخليج 365”

نظمت جمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية، أمس، احتفالاً باليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات بدلما مول في أبوظبي، تحت شعار «لنحتفل معاً بدون حوادث» بحضور جمال سالم العامري المدير التنفيذي للجمعية، والعقيد عبدالله الكعبي نائب المدير العام بالإدارة العامة للتنسيق المروري بوزارة الداخلية، وعبدالله الصباغ الرئيس التنفيذي لشركة كارس، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص المعنيين بالسلامة المرورية.

وتنوعت فقرات الحفل بين عروض لموسيقى الشرطة، من خلال عزف النشيد الوطني للدولة، وقطع موسيقية أخرى، وعروض استعراضية لطلبة مدرسة الباهية.

احتفال وطني لجمعية توعية الأحداث

بحضور الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، نظمت الجمعية، احتفالاً وطنياً بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات؛ وذلك بمركز سيتي سنتر مردف دبي.

وبهذه المناسبة الوطنية، عزفت فرقة الشرطة الموسيقية السلام الوطني، بمشاركة طالبات مدرسة سلمى الأنصارية للبنات، وطلاب مدرسة المزهر للتعليم الأساسي للبنين، وأولياء الأمور، وزوار المركز.

وتقدم الفريق ضاحي خلفان، بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة بهذه المناسبة، وقال: «إن اليوم الوطني ذكرى عزيزة على قلوب الإماراتيين، وتاريخ محفور في الذاكرة، يحمل في طياته ومضات الخير والقوة التي كرسها الاتحاد».

خورفكان تحتفل ب«اليوم الوطني»

خورفكان: محمد صبري

احتفل أهالي مدينة خورفكان ب«اليوم الوطني ال47» لدولة الإمارات؛ حيث دعا إلى هذا الاحتفال ونظمه الوالد محمد العماني النقبي، وذلك على كورنيش خورفكان، بحضور سلطان المنصوري مدير الديوان الأميري بخورفكان، والدكتور راشد النقبي رئيس المجلس البلدي، والوالد إبراهيم النقبي، والدكتور عبدالله النقبي أستاذ التاريخ بجامعة الشارقة فرع خورفكان.

وألقى رئيس المجلس البلدي، ومدير الديوان الأميري، والدكتور عبدالله النقبي كلمات عن أهمية المبادرة الوطنية والاحتفالات، التي يشارك فيها المواطنون إلى جانب الحكومة؛ بقيام الاتحاد وبزوغ شمس دولة الإمارات الموحدة والمتحدة.