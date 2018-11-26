العراق و«التحالف» يقصفان أهدافاً ل «داعش» في سوريا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد

”الخليج 365”، وكالات:

قصفت المدفعية العراقية، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، مواقع لتنظيم «داعش» على الحدود العراقية السورية، فيما تمكنت قوات الشرطة الاتحادية من تحرير مخطوفين اثنين جنوب غربي كركوك، كما تمكنت من اعتقال خمسة عناصر من «داعش» في الموصل، في حين أعلنت وزارة الصحة العراقية رسمياً وفاة 21 شخصاً وإصابة 180 جراء السيول التي ضربت عدداً من محافظات البلاد.

وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان: «ضمن عمليات الإنذار الأخير، قصفت المدفعية العراقية مع قوات التحالف الفرنسية والأمريكية، أهدافا لتنظيم «داعش» في معسكر السهم على الحدود العراقية السورية».



وأضافت أن «الضربات جاءت لمنع عناصر «داعش» من التسلل عبر الحدود المؤمنة بالكامل من قبل قواتنا إلى الأراضي العراقية».

ومن جانبها، ذكرت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان، أن «قوة من الشرطة، تمكنت من تحرير مخطوفين من قبل فلول تنظيم «داعش»»، مشيرة إلى أن «المختطفين من سكان قرية العريشة جنوب غربي محافظة كركوك، وأن تحريرهما تم في قاطع الرشاد بقرية (سعيدي كوز)».

وأوضحت أنه «تم تطهير المنطقة بالكامل، وتدمير نفق ومضافة كانا لخزن العبوات الناسفة والعتاد».

من جهة أخرى، ذكر المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني، العميد يحيى رسول، أن «قوة من قيادة عمليات شرق الأنبار، نفذت عملية أمنية لتطهير منطقة المصالحة، وتمكنت من تفجير أربع عبوات ناسفة وتطهير 20 منزلًا سكنياً، فضلاً عن تطهير 500 م من الطريق المؤدي للمنطقة».

وفي نينوى، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن في بيان: إنه «تم القبض على خمسة من عناصر «داعش» كانوا يعملون بصفة مقاتل، فيما يسمى بديوان الجند، صادر بحقهم مذكرات قبض»، مشيراً إلى أن «عملية القبض على المتهمين تمت في مناطق متفرقة على جانبي مدينة الموصل».

على صعيد آخر، قال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر أن 21 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، قضوا منذ الجمعة جراء السيول والفيضانات التي نتجت من أمطار غزيرة في أنحاء العراق، وأدت أيضاً إلى نزوح عشرات آلاف العائلات.



وأوضح المتحدث أن «البعض قتل بفعل انهيار أسقف المنازل، أو حوادث سير، أو صعقاً بالكهرباء» في المحافظات الشمالية والجنوبية على السواء.

ومن أكثر المناطق تأثراً كانت ناحية الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، حيث دمرت آلاف المنازل وفرت العائلات مع اجتياح السيول للمنطقة.

من جهتها، أشارت بعثة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق في بيان إلى أن الفيضانات أدت إضافة إلى القتلى والجرحى، إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص.

وأضافت أن «نينوى وصلاح الدين هما المحافظتان الأكثر تضرراً... كما تم تسجيل أضرار في الجزء الجنوبي من البلاد. وهناك ما يقرب من 10 آلاف شخص في صلاح الدين و15 ألف شخص في نينوى، بحاجة إلى المساعدة، بمن فيهم آلاف الأسر التي تعيش في مخيمات النازحين».