غارات روسية ضد الفصائل بعد قصف حلب بالغازات السامة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب أكثر من مئة شخص بحالات اختناق في حلب شمالي سوريا، إثر تعرض المدينة مساء السبت، لقصف ب«غازات سامة»، بحسب دمشق التي اتهمت «تنظيمات إرهابية» بتنفيذه، فيما

أعلنت موسكو أن مصدر القصف هو المنطقة العازلة في إدلب ومحيطها والواقعة خصوصاً تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، مشيرة إلى أنها نفذت أمس ضربات جوية على هذه المنطقة، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين، في وقت نفت فيه الفصائل المعارضة استهداف مدينة حلب بقذائف تحتوي «غاز الكلور»، مؤكدة عدم امتلاكها أسلحة من هذا النوع، محذرة من استخدام قوات النظام للسلاح الكيماوي، من دون أن يصدر أي تعليق من الفصائل المصنفة «إرهابية».

وذكرت وكالة الأنباء السورية، أمس، نقلاً عن قائد شرطة حلب عصام الشلي قوله، إن «المجموعات المسلحة» استهدفت مساء السبت «بقذائف صاروخية متفجرة تحتوي غازات سامة»، أحياء غربي مدينة حلب التي استعادت القوات الحكومية السيطرة عليها بالكامل في ديسمبر 2016.

وكان مدير الصحة في مدينة حلب، رجّح أن يكون الغاز المستخدم هو غاز الكلور. وتم إسعاف المصابين إلى مستشفيي الرازي والجامعة، حيث قالت مصادر طبية إنه «تم استقبال 107 مدنيين مصابين بحالات اختناق متنوعة».

وأكد مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن، وصول «94 حالة اختناق» إلى مستشفيات حلب، مشيراً إلى معالجة معظمها. ولفت نقلاً عن مصادره في حلب إلى «انتشار رائحة غاز الكلور» في أحياء الخالدية والنيل والزهراء المستهدفة.

من جانبها، اتهمت وزارة الدفاع الروسية، أمس، «مجموعات مسلحة» بقصف حلب ب«غاز الكلور» انطلاقاً من المنطقة منزوعة السلاح التي أعلنت عنها روسيا وتركيا في 17 سبتمبر. وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف، نقلاً عن المركز الروسي العسكري «للمصالحة» في سوريا، إن «مجموعات مسلحة» في المنطقة العازلة شنّت مساء السبت، هجمات بقذائف محملة «بمتفجرات تحتوي على الكلور»، مشيرا إلى أن خبراء عسكريين من الجيش الروسي وصلوا إلى المنطقة لمساعدة الضحايا ومتابعة الوضع.

وذكّر كوناشينكوف بتحذيرات روسية متكررة، مفادها أن متطوعي «الخوذ البيضاء» في إدلب سينفذون هجمات كيماوية، لاتهام النظام السوري بالمسؤولية عنها.

وبعد ساعات على وقوع الهجوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلاتها نفذت ضربات جوية استهدفت مواقع مسلحين تحمّلهم مسؤولية إطلاق قذائف تحتوي على غاز الكلور على مدينة حلب. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف، إن «مقاتلات للجيش الروسي نفذت ضربات جوية»، موضحاً أنه «تم تدمير كل الأهداف إثر هذه الضربات».

ونفت الجبهة الوطنية للتحرير (تحالف فصائل إسلامية على رأسها حركة أحرار الشام، وفصيل نور الدين زنكي)، استهداف حلب ب«الغازات السامة». وحذرت فصائل المعارضة من استخدام قوات النظام للسلاح الكيماوي في مناطق غربي حلب، متهمة القوات الحكومية بقصف المدينة. (وكالات)