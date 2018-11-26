دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مراجعة للهاتف Redmi Note 6 Pro ظهر على التقنية بلا حدود.

لقد أطلقت شركة شاومي هاتف Redmi Note 6 Pro رسميًا، والذي يعتبر ترقية لهاتف Redmi Note Pro 5 الذي تم إطلاقه في شهر يناير الماضي. ولقد احتفظت شاومي ببعض الميزات والوظائف الموجودة بـ Note 5 مع Note 6، ولكنها اضافت بعض التحسينات الطفيفة إلى الكاميرا.

التصميم

يتشابه Redmi Note 6 Pro مع Note 5 Pro من حيث التصميم إلى حد كبير، حيث يأتي الهاتف بشاشة كبير بها نتوء بالأعلى، ومن الخلف يحتوي على كاميرا مزدوجة مثبتة عموديًا مع فلاش LED ومستشعر للبصمة ولقد تم تزويد الهاتف بلوحة خلفية معدنية إلى جانب الإطار البلاستيكي.

ومن الجانب الأيمن، تظهر ازرار التحكم بالصوت مع زر التشغيل، بينما يتضمن الجانب الايسر منفذ إدخال شرائح SIM.

من الأعلى، يوجد مقبس الصوت 3.5 ملم مع ميكروفون ثانوي و IR والذي يمكن استخدامه للتحكم في الأجهزة، في حين من الأسفل يوجد منفذ microUSB مع مكبرات صوتية.

يزن الهاتف حوالي 182 جرام.

الشاشة

يتضمن الهاتف شاشة IPS LCD بحجم 6.26 بوصة ودقة 1080 × 2280 بكسل بكثافة 403 بكسل في البوصة ونسبة ابعاد 19:9 مع وجود نتوء عريض من الأعلى، وتغطي الشاشة %87.6 من هيكل الهاتف.

يبلغ الحد الأقصى لنسبة سطوع الشاشة حوالي 500 nits، وقد تبدو القراءة صعبة بعض الأحيان مع السطوع الكامل. ولكن تعمل الشاشة بشكل جيد عندما يتعلق الامر بإنتاج درجات اللون المناسبة.

الكاميرا

تعتبر الكاميرا هي الفارق بين Redmi Note 6 Pro و Redmi Note 5 Pro، فهي بالتأكيد تتضمن العديد من التحسينات.

يحتوي Note 6 Pro على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، بالإضافة إلى كاميرا ثانوي بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. وهنا تأتي الترقية، حيث ان الكاميرا الرئيسية قادرة على الحصول على المزيد من الضوء بالمقارنة بعدسة f/2.2 من Note 5 Pro.

ولقد ظهرت الصور الملتقطة في النهار بشكل واضح وجيد دون وجود أي تشويش مع ضبط تلقائي سريعة للغاية، وفي الضوء الخافت تعطي الكاميرا صور جيدة أيضًا مع وجود تشويش بسيط جدًا.

أما عن الكاميرا الامامية، فقد أزالت شاومي الفلاش الامامي لتضيف مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل إلى الكاميرا الامامية والتي تأتي بدقة 20 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0. وكانت نتائج التصوير بالكاميرا الامامية في الضوء الخافت رائعة جدًا.

تتضمن الكاميرا وضع البوكيه والذي يعمل بشكل جيد جدًا، وهناك أيضًا ميزة الكشف عن المشاهد باستخدام الذكاء الاصطناعي والتي تتمكن من التعرف على 32 مشهدًا مع الكاميرا الخلفية، او 12 مشهدًا مع الكاميرا الأمامية.

تأتي جودة تصوير الفيديو بدقة Full HD بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية، وهناك وظيفة EIS والتي تعمل بشكل جيد بما فيه الكفاية لتصوير مقاطع الفيديو بشكل ثابت ومستقر.

الأداء

يُعد هاتف Redmi Note 6 Pro اول هاتف ذكي يعمل بواجهة مستخدم MIUI 10 استنادًا إلى نظام تشغيل أندرويد أوريو إصدار 8.1، ولم تصرح شاومي عن أي شيء بخصوص تحديث Android 9 Pie.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة شريحة Snapdragon 636 من كوالكوم بتقنية تصنيع 14 نانومتر مع معالج Kryo 260 ثماني النواة بتردد 1.8 جيجاهرتز.

يأتي Redmi Note 6 Pro بإصدارين متنوعين، أحدهما بسعة 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 64 جيجابايت من سعة التخزين، والآخر بسعة 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 64 جيجابايت من سعة التخزين، ويمكنك إضافة بطاقة ذاكرة لتوسيع التخزين.

يدعم الهاتف اتصال Bluetooth 5 و Wi-Fi 802.11ac ثنائي النطاق ونظام تحديد المواقع GPS وراديو FM، كما يدعم معيار P2i لمقاومة الماء.

البطارية

يضم الهاتف بطارية كبيرة بسعة 4000 مللي أمبير، والتي ستستمر يوم كاملًا في العمل مع اللعب وتشغيل الفيديوهات. ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع مع Quick Charge 3.0 من كوالكوم، ولكن لا يتضمن الصندوق غير شاحن بقوة 10 واط، لذا فسيعين عليك شراء شاحن سريع منفصل.

السعر

يبدأ سعر الهاتف من 190 دولار لإصدار 4 جيجابايت/64 جيجابايت،

هذا الموضوع مراجعة للهاتف Redmi Note 6 Pro ظهر على التقنية بلا حدود.