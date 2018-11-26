زلزال إيران يؤدي بحياة اثنين ويصيب 50 بالعراق

أربيل (العراق) / علي محمد / الخليج 365

ارتفع إلى قتيلين و50 جريحا عدد الضحايا الذين سقطوا في العراق جراء الزلزال الذي ضرب إيران مساء الأحد وامتد تأثيره إلى مناطق في الكويت والعراق.

وقال مسؤول الشؤون الإنسانية في محافظة السليمانية، شمالي العراق، بستون جاليي، للأناضول، إن شخصين لقيا مصرعهما في منطقة "كريمان" جراء الزلزال.

وأشار جاليي إلى إصابة 50 شخصًا جراء الزلزال في المنطقة القريبة من حدود إيران.

وفي وقت سابق أعلن مركز التنسيق المشترك للأزمات التابع لوزارة داخلية إقليم شمال العراق، أن شخصًا لقي مصرعه وأصيب 43 آخرون (لم يوضح مدى خطورة إصاباتهم) في كرميان.

ووفق مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية فإن مركز الزلزال، الذي بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر، يقع داخل إيران ويبعد 30 كيلومترا عن الحدود العراقية.



وأضافت المديرية، في بيان، أن أغلب سكان المحافظات العراقية، شعروا بالزلزال الذي تبعه 15 هزة ارتدادية تراوحت قوتها بين 3 و5 درجات، وأن سكان المناطق الحدودية شعروا به بقوة.



وضرب زلزال، بقوة 7.2 على مقياس ريختر، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، المنطقة الحدودية بين العراق وإيران، وشعر به سكان مناطق في تركيا والكويت والسعودية.



وفي الأشهر اللاحقة، تعرضت المناطق الحدودية مع إيران لعشرات الهزات الارتدادية تراوحت قوتها من 2.5 الى 5.5 درجة على مقياس ريختر.



وأسفرت تلك الزلازل والهزات الارتداية عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في إيران والعراق.