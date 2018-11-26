شكرا لقرائتكم خبر عن «آل عمر» تكشف لـ«الخليج 365» تفاصيل مبادرة مناهضة السلوك السلبي للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

أطلقت فيروز آل عمر، المختصة في التربية الفنية مبادرة لمناهضة السلوك السلبي لدى الأطفال.

ودعت آل عمر خلال نشاط ترفيهي نظمته بمكة المكرمة على شرف الاحتفال باليوم العالمي للطفل إلى ضرورة الاهتمام بتوفير كافة حقوق الأطفال في التعليم والترفيه والأمن والمأكل والملبس.

وقالت في تصريح خاص لـ”الخليج 365” إن الهدف من المبادرة هو توفير البيئة التعليمية المتكاملة للأطفال حتى يمارسوا حقوقهم وأنشطتهم التي تساعد في اكتشاف مواهبهم وتطويرها تحت إشراف أسرهم أو معلميهم.

وأوضحت أن ظواهر السلوك السلبي أو “التنمر” لدى الأطفال قد تعود إلى نظم تربوية غير صحيحة، مشيرة إلى أنه يمكن معالجة هذا السلوك السلبي تدريجياً من خلال تعليم الأبناء السلوك الحسن، وتحديد السلوك غير المستحب لتغييره فورياً من خلال النصائح والإرشاد بما يناسب عمر الطفل.

واختتمت آل عمر حديثها بكلمة شكر لكل من شاركها المبادرة الاجتماعية التي تهدف لإنشاء جيل سوي ومعطاء ومحب للخير والإنسانية، كما ذكرت أنها ليست آخر الفعاليات التي سيقيمها فريق تحفة فنية.