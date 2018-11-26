اليمن... القوات الحكومية تستعيد قرية ومرتفعات غرب صعدة

القاهرة — سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن مصدر ميداني في اللواء السابع حرس حدود، قوله إن "قوات اللواء بقيادة العميد بشير الشرعبي، حررت قرية الجامع والتباب المجاورة لها، وتبة العمرة ورأس الصرو وتبة قلة رزق المطلة على قرية العريشة في مديرية رازح غرب صعدة".

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وأضاف المصدر أن "اللواء سيطر أيضا على تبة الملاقي المطلة على قريتي مسن القد وبني معين، وعدد من التباب".

وأشار إلى "السيطرة النارية على قرى العريشة ومسن القد وبني معين، وسط تقدم ميداني مستمر لتحرير جبل الأزهور الاستراتيجي في المديرية".

في السياق، استهدفت مقاتلات التحالف تحصينات وتعزيزات للمليشيا كانت في طريقها إلى مواقع المواجهات.

وذكر أن "المواجهات والغارات أسفرت عن مصرع وإصابة 40 من عناصر المليشيا، فيما استعاد الجيش أسلحة متنوعة بينها عيارات 12.7، وصواريخ حرارية".

إلى ذلك، "تمكن الفريق الهندسي التابع للواء من نزع ٢٥ لغما أرضيا وعبوة ناسفة، ليرتفع عدد ما تم نزعه في الجبهة، خلال الأيام الماضية، إلى 150 لغما وعبوة"، حسب المصدر.

من جهة ثانية، أفادت قناة المسيرة التابعة لـ"أنصار الله" بأن مقاتلي الجماعة أحبطوا زحفا للقوات الحكومية باتجاه جبل تويلق في مديرية رازح، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفها.

وكانت القوات الحكومية أعلنت أمس السبت استكمال السيطرة على مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة، بعد تمكنه من تحرير سوق ومدينة الملاحيظ ومثلث مران ومبنى المجمع الحكومي وإدارة الأمن وعدد من المواقع الاستراتيجية.

وأطلق الجيش اليمني في الثاني من نوفمبر الحالي، عملية عسكرية هي الأولى من نوعها في محافظة صعدة منذ بدء الحرب، تنفذها أكثر من عشرة ألوية بقيادة لواء العروبة في 11 محورا، للسيطرة على خمس مديريات.

وتخوض القوات الحكومية بإسناد من التحالف، معارك ضد مسلحي جماعة أنصار الله في 6 جبهات بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب موقع الجيش اليمني.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس عبدربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين" الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.