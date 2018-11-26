البحرية الليبية: إنقاذ أكثر من 100 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية

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طرابلس — سبوتنيك. وقال قاسم في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إنه "خلال عملية إنقاذ مشتركة جرت يوم السبت الماضي نحو الساعة 02: 15 فجرا بتاريخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بين حرس السواحل القطاع الغربي نقطة مصفاة الزاوية الزورق تليل والقاطرة تايجر التابعة لمنصة حقل صبراتة تمكنوا من إنقاذ عدد 113 مهاجر غير شرعي"، مشيرا إلى أن "المهاجرون كان من بينهم عدد 92 رجلا، وعدد 17 امرأة، وعدد 4 أطفال بالإضافة إلى عدد 3 ليبيين رجل واحد وامرأتين كانوا على متن قارب مطاطي".
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وأشار إلى أن "قد تم تلاقي الزورق تليل مع القاطرة تايجر في عرض البحر، حيث تم استلام المهاجرين غير شرعيين من القاطرة، حيث كان الوصول نحو الساعة 09: 00 إلى ميناء مصفاة الزاوية حيث نقطة حرس السواحل، ومن ثم إنزالهم بالنقطة"، مضيفا أن "قدمت لهم المساعد الإنسانية والطبية سلموا بعدها إلى جهاز مكافحة الهجرة غير شرعية في مركز إيواء النصر".
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