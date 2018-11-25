شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق» يحدد الموعد المتوقع لدخول «مربعانية الشتاء» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح الدكتور خالد صالح الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، ومؤسس لجنة تسمية الحالات المناخية، أنه بقي سبعة أيام لدخول مربعانية الشتاء. وأضاف الزعاق، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “خلال اليومين القادمين سنشعر بأول انخفاض محسوس لدرجات الحرارة وخاصة في الصباح الباكر”، مشيراً إلى أن يوم الاثنين القادم الموافق 3 ديسمبر هو أول أيام المربعانية.

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