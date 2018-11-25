شكرا لقرائتكم خبر عن «الرحيلي» يوضح أفضل طريقة للاتصال بالإنترنت بشكل آمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكد الخبير التقني ياسر الرحيلي أن اتصال الإنترنت عن طريق شبكة الجوال أكثر أمناً من الشبكة اللاسلكية. وأضاف الرحيلي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن استخدام تطبيق الجوال الرسمي أكثر أمناً من استخدام الموقع والمتصفح لنفس الخدمة.

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