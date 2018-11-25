محافظ المنوفية: 10 آلاف جنيه لأسر المتوفي و5 آلاف للمصاب بغرق المعدية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

توجه اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية، لتفقد موقع غرق قارب أمام عزبة الطويلة التابعة لقرية بشتامي بمركز ومدينة الشهداء، للاطمئنان على المصابين إثر تعرض مركب يعمل فى نقل الركاب في الرياح البحيري لحادث غرق أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة نحو 18 آخرين.

كما أمر بسرعة صرف إعانات عاجلة لأسر المتوفيين والمصابين بواقع 10 آلاف جنيه للمتوفي و5 آلاف جنيه للمصاب.

ويقوم المركب بنقل الركاب إلى قرية كوم شريك التابعة لمحافظة البحيرة، رافقه الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة وإبراهيم خليف عضو مجلس النواب عن دائرة الشهداء، واللواء ضياء حسب الله رئيس مركز ومدينة الشهداء وعدد من القيادات الأمنية.

جاء ذلك عقب تلقي المحافظ إخطارا من غرفة العمليات بالديوان العام يفيد بغرق قارب وبه مجموعة من المواطنين أمام عزبة الطويلة ببشتامي.

وقامت قوات الإنقاذ النهري بانتشال 5 جثث هم: عبدالرحمن رضا شعير، وداليا السيد القصاص، وعزة محمد عيد، وعبدالكريم محمد يوسف، ومحمد السيد حسانين وجميعهم من عزبة الطويلة التابعة لقرية بشتامى، وقامت سيارات الإسعاف المتواجدة منذ الساعات الأولى بإسعاف المصابين ونقلهم إلى مستشفى الشهداء.

وقام محافظ المنوفية بالانتقال إلى مستشفى الشهداء لمتابعة إجراءات استخراج شهادات الوفاة وتصاريح الدفن، حيث اطمئن المحافظ على المصابين كما أمر بسرعة صرف إعانات عاجلة لأسر المتوفيين والمصابين بواقع 10 آلاف جنيه للمتوفي و5 آلاف جنيه للمصاب.

وأعرب محافظ المنوفية عن حزنه لهذا الحادث الأليم، متوجها بالعزاء لجميع أسر المتوفيين.

جدير بالذكر أن الحادث بسبب الحمولة الزائدة، حيث أن الترخيص بحمولة 6 أفراد، والمعدية كانت تحمل 25 فردا من عزبة الطويلة ببشتامى-الشهداء، لنقلهم إلى عزبة كوم شريك بالبحيرة للعمل، وباشرت النيابة التحقيقات، وتم القبض على صاحب المعدية.