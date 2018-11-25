السيسي يطلق مبادرة "إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية"

دبي - بواسطة محمد فارس © الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتبت-ياسمين محمد:

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة "إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية"، على أن تتولى تنفيذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة؛ لتأهيل 10 آلاف مصري وإفريقي لتطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية، وتأسيس 100 شركة مصرية في هذا المجال.

جاء ذلك خلال كلمته بافتتاح المؤتمر الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT"، اليوم الأحد.

وأوضح الرئيس أن هذه المبادرة تأتي استكمالًا للجهود التي تهدف لإنشاء جيل جديد قادر على التحول الرقمي، وتحفيز الابداع التكنولوجي، ليس فقط في مصر، ولكن في القارة الإفريقية بأكملها.