شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يسيطر على حصن "باقم" والقرى المحيطة به فى صعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن الجيش اليمنى من السيطرة على تبة "رمدان" وحصن "باقم" والقرى المحيطة به بشكل كامل بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثى الانقلابية بمحافظة صعدة. وقالت مصادر عسكرية لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) إن قوات الجيش شنت هجوما واسعا على مواقع الحوثيين فى باقم، وكبدتهم خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد فيما وتمكن الفريق الهندسى فى محور علب من نزع أكثر من 500 لغم فى مديرية باقم محافظة صعدة. وحسب المصادر اليمنية فإن المعارك لا تزال مستمرة، وان تعزيزات كبيرة لقوات الجيش وصلت بهدف استكمال تحرير مركز مديرية باقم.

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