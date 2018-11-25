شكرا لقرائتكم خبر عن الحشد الشعبى العراقى يفكك 73 عبوة ناسفة ومقذوف حربى بمحافظة صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الحشد الشعبى العراقي، اليوم الأحد، من رفع وتفكيك 73 عبوة ناسفة ومقذوف حربى فى قضاء بيجى بمحافظة صلاح الدين. وذكر الحشد - فى بيان نقلته قناة ( الإخبارية) العراقية- أن قسم هندسة الميدان التابع للواء 31 فى الحشد الشعبى ضمن قاطع عمليات صلاح الدين أجرى عملية مسح وتطهير بحثا عن المتفجرات والألغام التى خلفها تنظيم "داعش" الإرهابى فى ناحية الصينية التابعة لقضاء بيجى وشمل منازل سكنية وطرق بهدف تأمينها أمام عودة المدنيين للناحية. وأضاف البيان أن عملية المسح أسفرت عن رفع أكثر من 60 مقذوف حربى و13 عبوة ناسفة، فضلا تفكيك 7 جراكن معدة للتفجير، مبينا أنه تم التخلص من المتفجرات والمخلفات الحربية بشكل آمن.

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