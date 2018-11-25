وقفة احتجاجية للعاملين بالمؤسسات الخدمية أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء

ووفقا لبيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الأحد، حضر الوقفة وزير النفط والمعادن أحمد دارس والمدير التنفيذي لشركة النفط ياسر الواحدي، ورفع المشاركون لافتات عبروا من خلالها إدانتهم واستنكارهم لما يقوم به "تحالف العدوان السعودي الأمريكي من منع واحتجاز سفن المشتقات النفطية وما يترتب عليه من تداعيات خطيرة على الشعب اليمني بتوقف المصانع والمزارع والمستشفيات ومؤسسات المياة".

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وأدان عمال وموظفوا شركة النفط "الصمت المخزي للأمم المتحدة تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من حرب اقتصادية قذرة تمارسها قوى العدوان بحق الشعب اليمني باستهداف البنى التحتية والمنشآت الحيوية ومنها شركة النفط".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ 26 مارس/آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي؛ لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" الحوثيين في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.