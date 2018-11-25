غدًا.. #تعليق_الدراسة في عدة مدارس متضررة من السيول بالليث

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن عدد من قادة بعض المدارس بمحافظة الليث، تعليق الدراسة غداً الاثنين، وذلك بسبب التجمعات المائية المحيطة بتلك المدارس التي أصبحت تشكل خطراً على الطلاب.

وتلقى عدد من أولياء الأمور رسائل نصية من المدارس التي يدرس بها أبناؤهم، تفيد بتعليق الدراسة فيها غداً.

يُذكر أن أغلب مدارس الليث الواقعة داخل المحافظة تعتبر شبه محاصرة بالمياه من جميع الجهات، في الوقت الذي تعمل فيه آليات البلدية على شفطها إلا أن كميات المياه عالية، وقد تستغرق أياماً عدة لإزالتها.

وتعرض عدد من الأحیاء الجنوبیة بمحافظة الليث للغرق جراء الأمطار الغزيرة، التي تسببت في جرف السیارات وبداخلھا مواطنون محتجزون، فیما لجأ السكان إلى أسطح المباني تحسباً لحدوث حرائق نتیجة تماسات كھربائیة وسط شائعات عن احتمال انھیار سد اللیث وتسببھ في إغراق المنازل.