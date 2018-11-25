ملك #البحرين يستقبل #ولي_العهد

صحيفة الخليج الالكترونية وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مملكة البحرين، في المحطة الثانية لجولته الخارجية. واستقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ولي العهد لدى وصوله. وكان ولي العهد قد غادر الإمارات مساء اليوم الأحد حيث كان في وداعه ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد .

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