أرامكو توقع 30 اتفاقًا مع شركات محلية وأجنبية بقيمة 25مليار دولار

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت أرامكو أنها ستوقع 30 اتفاقًا الأسبوع الحالي بقيمة 25 مليار دولار مع شركات محلية وأجنبية.

وقالت أرامكو إن هذا يأتي في إطار المساعي الرامية لتوسيع القاعدة الصناعية بالمملكة وتصنيع نسبة أكبر من المنتجات محليا.

ومن المقرر توقيع الاتفاقات على هامش المنتدى الذي تنظمه أرامكو لبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة اكتفاء، والذي يُعقد يومي الاثنين والثلاثاء.

وبرنامج اكتفاء هو عبارة عن خطة وضعتها شركة النفط الحكومية العملاقة قبل سنوات قليلة بهدف مضاعفة النسبة المئوية للسلع والخدمات المرتبطة بالطاقة والمنتجة محليا إلى 70 بالمائة من إجمالي النفقات بحلول 2021.