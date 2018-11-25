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شكرا لقرائتكم خبر عن بتنسيق بين «الهيئة» والشرطة.. ضبط عدد من مصانع الخمور بعسير (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
داهمت شرطة منطقة عسير، اليوم الأحد، عدداً من مصانع الخمور، وجرى إتلاف كميات من الخمور تم ضبطها، بالتنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة.
وأوضحت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم ضبط مصانع الخمور بعد تنسيقٍ أمني مع شرطة المنطقة؛ وتم إتلاف آلاف اللترات من الخمور.
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