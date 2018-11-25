الجيش اليمني يعلن تحرير كامل مديرية "الظاهر" بصعدة

أعلنت قوات الجيش اليمني، السبت، استكمال تحرير جميع مديرية الظاهر جنوبي غرب محافظة صعدة، فيما دكت مقاتلات التحالف تجمعات وتعزيزات حوثية في باقم شمال المحافظة ذاتها.

وقال المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة، في بيان، إن قوات الجيش أحكمت سيطرتها الكاملة على مديرية الظاهر والتوغل صوب مديرية "حيدان" المعقل الأم لزعيم المليشيا، وسط تكبد المليشيا خسائر فادحة.



وأكد البيان أن قوات الجيش الوطني حررت سوق ومدينة "الملاحيظ" و"مثلث مران"، ومبنى "المجمع" الحكومي و"إدارة الأمن" ضمن عملية عسكرية واسعة أطلقتها لانتزاع مديرية الظاهر بالكامل.





وأشار إلى أن عملية التقدم تمت من محورين، إذ توغلت الجيش شرقاً بمحاذات مديرية "الملاحيظ" وحرر "عقبة تراني" ومصنع "الكسارة" والمحور الآخر انطلق شمالاً إذ توج الجيش تقدمه بتحرير تلتي "القيادة" و"الوصاغي" وعدد من تحصينات المليشيا.



والسيطرة على مديرية الظاهر تعد مكسباً مهماً لقوات الشرعية في عمق صعدة، إذ تفتح الباب على مصرعية للجيش اليمني للتقدم باتجاه "عقبه مران" ودخول مديرية "حيدان" التي تضم سلسلة جبال "مران" التي يختبئ فيها زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي.



على صعيد متصل دكت مقاتلات التحالف العربي، تجمعات وتعزيزات لمليشيا الحوثي في مديرية باقم بمحافظة صعدة شمالي اليمن.



وذكر الجيش اليمني، في بيان، أن طيران التحالف العربي استهدف بعدة غارات تجمعات وتعزيزات لمليشيا الحوثي في مناطق متفرقة بمديرية باقم، وألحق بالانقلابيين خسائر في العتاد والأرواح.



وأضاف أن قواته مسنودة بالتحالف العربي، خاضت معارك عنيفة لليوم الثاني على التوالي في مركز مديرية باقم.





ولفت إلى أن العمليات العسكرية في المديرية مستمرة حتى تطهيرها بالكامل من المليشيا الانقلابية والتهيئة لعودة المواطنين إلى منازلهم، بعد أن هجّرتهم المليشيا واتخذت من منازلهم ومناطقهم ميادين لتنفيذ عملياتها الإرهابية.