ولي العهد السعودي يلتقي رئيس الشيشان وملك إسبانيا السابق وولي عهد دبي

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اليوم الأحد، مع كل من الملك خوان كـارلوس ملك مملكة إسبانيا السابق، والرئيس رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، سبل دعم التعاون المشترك بين المملكة ودولهم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن هذه اللقاءات تمت على هامش حضور المسؤولين منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات “فورمولا 1″ في أبوظبي.

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