ضربت هزة أرضية عنيفة، مساء اليوم الأحد، جميع أرجاء الكويت؛ حيث شعر بها جميع السكان ، خاصة قاطنى الأدوار العليا.

ولم يصدر حتى الآن أى بيان رسمى من قبل الأجهزة الكويتية المعنية حول قوة الهزة الأرضية، وما إذا كان هناك خسائر من عدمه.

ا ش ا

شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية عنيفة تضرب جميع أرجاء الكويت على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة أنباء أونا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة أنباء أونا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .