دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ألعاب مجانية لفترة محدودة في جوجل بلاي لمستخدمي أجهزة الأندوريد ظهر على التقنية بلا حدود.

يعرض الآن على متجر Google Play مجموعة من الألعاب التي تقدم للتحميل مجاناً لفترة محدودة للمستخدمين، حيث تتضمن مجموعة متنوعة من عنوانين الألعاب.

لعبة Avoid It

تأتي لعبة Avoid It بعرض للتثبيت مجاناً ليوم واحد فقط للمستخدمين، حيث تتميز بجرافيك رائع مع ميزة التحكم السريع والسلس، ومجموعة من العقبات والحواجز التي سيكون عليك أن تتخطاها في مستويات اللعبة، لعبة Avoid It من الألعاب المميزة أيضاً بموسيقى تصويرية فريدة تدفعك للإستمرار في اللعبة لفترة أطول.

لعبة Sky Dancer

تأتي لعبة Sky Dancer في جوجل بلاي بعرض مجاني للتثبيت لفترة 2 يوم فقط، فإذا كنت أحد مشجعي لعبة Subway Surfers، يمكنك أيضاً أن تتمتع بتجربة Sky Dancer التي تضم مجموعة من المستويات والتحديات المميزة، حيث سيكون عليك أيضاً أن تتخطى الكثير من العقبات، وتجمع الكوينات في مستويات اللعبة، كما سيكون لديك 4 شخصيات مجانية في اللعبة للإختيار من بينها.

لعبة Infinity Loops

يستمر العرض المجاني لتحميل لعبة Infinity Loops حتى 6 أيام، وهي واحدة من العاب الألغاز المميزة، مع مجموعة من المستويات التي تزداد صعوبة تدريجياً، لذا قد تدفعك إلى اللعب لساعات لتخطي مستويات اللعبة المميزة، كما سيكون لديك 6 أيام لتجربة Infinity Loops على هاتف الأندوريد.

لعبة Mental Hospital III

إذا كنت من عاشقي ألعاب الرعب المليئة بالعديد من التحديات للبقاء على قيد الحياة، يمكنك أن تحصل على لعبة Mental Hospital III التي تتوفر في هذا الإصدار مجاناً لفترة محدودة تصل إلى يومين فقط، لعبة Mental Hospital III لن تقدم لك أسلحة لتساعدك في البقاء على قيد الحياة، لذا سيكون عليك الركض بأقصى سرعة للخروج من المصحة العقلية المليئة بالمفاجآت.

لعبة Laser Labyrinth

لعبة Laser Labyrinth هي واحدة من ألعاب البازل، التي تتميز بتجربة سلسة في اللعب وممتعة أيضاً، كما تقدم لك 90 مستوى، حيث تتوفر لعبة Laser Labyrinth الآن للتحميل المجاني لفترة تصل إلى 4 أيام.

لعبة League of Stickman 2018

أحد الألعاب القتالية المميزة التي تقدم لك بشكل مجاني لفترة يومين فقط، حيث تأتي League of Stickman 2018 بمجموعة من الشخصيات للإختيار من بينها لتبدأ القتال مع مميزات ومهارات لكل شخصية، كما تدعم اللعب المتعدد أيضاً.

لعبة المحاكاة Freelancer Simulator: Game Developer Edition

لعبة مميزة تدعمك في محاكاة الحياة الواقعية وإنشاء عملك الخاص وإطلاق العديد من الشركات التي تستعرض فيها مهاراتك والتطور بتجربة مميزة مع فريقك الخاص، لعبة Freelance Simulator تتوفر مجاناً لفترة تصل إلى 5 أيام.

لعبة Dead Bunker 3

إختيار أخر من الألعاب المرعبة التي تتوفر من بين عروض جوجل بلاي اليوم ولفترة تصل إلى 5 أيام، حيث تأتي لعبة Dead Bunker 3 بمجموعة من المستويات في الظلام لتزيد من التحدي في المراحل المختلفة، أيضاً سيكون عليك أن تجمع الكثير من الأسلحة مع مصباحك لمواجهة العديد من المفاجآت التي ستظهر في وسط الظلام، لذا تعد لعبة Dead Bunker 3 لعبة مميزة أيضاً من عروض جوجل بلاي اليوم.

المصدر

هذا الموضوع ألعاب مجانية لفترة محدودة في جوجل بلاي لمستخدمي أجهزة الأندوريد ظهر على التقنية بلا حدود.