مصر للطيران تطرح تخفيضًا على السفر إلى دولتين.. تعرف عليهما

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أعلنت مصر للطيران عن طرح أسعار تنافسية للسفر من وإلى مدينة لشبونة البرتغالية بالمشاركة بالرمز على الرحلات اليومية التي تٌسيرها شركة «TAP AIR Portugal» العضو بتحالف ستار وذلك عبر كل من مطار روما وميلانو ومدريد وبرشلونة وفرانكفورت وميونخ وفيينا وأمستردام ولندن وبروكسل، وذلك في إطار خططها لتوفير المزيد من مميزات السفر إلى العديد من النقاط حول العالم خارج شبكة خطوطها التي تمتد إلى أكثر من 70 نقطة حول العالم.

كما طرحت مصر للطيران أسعارًا تنافسية للسفر من وإلى مدينة وارسو البولندية بالمشاركة بالرمز مع شركة «Lot Polish» العضو بتحالف ستار وذلك عبر مطاري ميلانو وبودابست.

وكذلك يمكن لعملاء مصر للطيران المسافرين على متن هذه الرحلات الاستفادة بالحصول على أميال سفر أو استخدام أميالهم وكذلك إمكانية استخدام استراحات درجة رجال الأعمال بمطاري لشبونة ووارسو أو بمطارات الربط الأخرى طبقًا لشروط وقواعد برنامج المسافر الدائم لمصر للطيران «EGYPTAIR Plus».

هذا ويمكن للعملاء الاستفادة من عروض الشركة من وإلى المدينتين اعتبارا من اليوم وحتى 31 ديسمبر 2018 وذلك عن طريق إصدار تذاكرهم عبر الموقع الالكتروني لمصر للطيران «www.egyptair.com» أو تطبيقات مصر للطيران على الهواتف الذكية أو عن طريق وكلاء السياحة والسفر أو مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.