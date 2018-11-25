شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب العراقى يؤكد أهمية مناهضة جميع أشكال العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، إلى مناهضة جميع أشكال العنف. وأكد الحلبوسى - عبر حسابه الخاص بمواقع التواصل الأجتماعى "تويتر " أوردته قناة ( العراقية ) الاخبارية - بمناسبة اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة، على ضرورة العمل على تشريع القوانين واتخاذ القرارات التى تحفظ كرامة المرأة وحقوقها وتنهض بواقع الأسرة العراقية.

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