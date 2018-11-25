الاتصالات: مشاورات للتصويت في انتخابات 2020 إلكترونياً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قطعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بأنها تعول على برنامج الدفع الإلكتروني في محاربة الفساد المالي وغسيل الأموال والمعاملات الممنوعة ومساعدة الدولة في مجابهة اتهامات المنظمات بشأن الشفافية .

فيما أعلنت وزارة الاتصالات أن التغطية الشاملة للقطاع وصلت حوالي 70% وكشفت عن إمكانية التصويت لانتخابات 2020 عبر وسائل الاتصالات، لكنها قالت إن الأمر بالطبع سيخضع للمشاورات، وأكدت نجاح 93% من معاملات برنامج الدفع الإلكتروني وفشل 7% من المعاملات من جملة 19 ألف معاملة حكومية في 185 وحدة حكومية .

وأكد نائب مدير عام ديوان الحسابات بوزارة المالية مرتضى صالح وهبى في منبر “طيبة برس” بعنوان: “إلى أين يتجه برنامج الدفع الإلكتروني الحكومي استعداداً للتداول الإلكتروني مطلع العام 2019م”، أكد أن البرنامج يؤدي إلى إصلاح اقتصادي بتقليل تكلفة النقود .

وأشار إلى محفزات البرنامج في عدم فرض رسوم واستفادة البنوك من استقطاب أموال المواطنين، وقال إن البرنامج ساعد في تلافي الربا، فيما وصف تحويل الرصيد عبر الموبايلات بالخطر .

وأكد أنه تتم خلاله تحويلات بمليارات الجنيهات مطالباً شركات الاتصالات بتحجيم تلك العاملات لخطورتها وعدم مأمونتيها، ونفى وجود مؤسسات حكومية مقاومة للدفع الإلكتروني، وأكد وجود محاذير في المعاملات الخاصة بالسجل المدني خاصة فيما يتعلق بسرية المعلومات، واتهم وهبى العاملين في المؤسسات الحكومية بالتهرب من العمل والتحجج بعدم توفر الشبكة .

من جانبه ، أقر مدير إدارة الولايات بالمركز القومي للمعلومات صبري محمد أحمد بوجود صعوبات تجابه البرنامج تتمثل في صعوبات فنية ومقاومة للتغيير، وأعلن عن مساع لتوفير ماكينات آلية للتحصيل الإلكتروني توزع مجاناً لأصحاب البقالات .

صحيفة الصيحة