المرشد الإيراني: اذا كان حكام آل سعود لا تزعجهم اهانات ترامب فإلى الجحيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال المرشد الإيراني السيّد علي خامنئي إن “الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثرثار وصف حكام السعودية بالبقرة الحلوب”.

وخلال لقائه المشاركين في مؤتمر الوحدة الإسلامية لفت السيد خامنئي إلى أن هناك تيار مقاومة يواجه الظلم في العالم، مضيفاً “اذا كان حكام ال سعود لا تزعجهم هذه الاهانة فإلى الجحيم لكنها موجهة للشعب السعودي ولشعوب المنطقة”.

وأشار السيد خامنئي إلى أن “أميركا اليوم أضعف في المنطقة مما كانت عليه قبل 10 سنوات مضت”، مشدداً على أنها “ترتكب اليوم حماقة بتهديدها للشعب الإيراني”.

وتابع السيد خامنئي قائلاً إن “الشعب اليمني يتعرض لأصعب أنواع التعذيب من الحكومة السعودية المدعومة أميركياً لكنه سوف ينتصر”.

الميادين نت