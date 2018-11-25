انتخاب السودان عضوا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شارك السودان بوفد برئاسة السفير كمال بشير أحمد مندوب السودان الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في اجتماعات الدورة ال(٢٣) لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الاسلحة الكيمائية بلاهاي . وتمت اعادة السودان عضواً في المكتب التنفيذي للمنظمة ممثلاً عن القارة الأفريقية .

و أكد السفير في بيانه أمام المؤتمر اهتمام السودان بضرورة خلق عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية، كما أكد التزام السودان بمبادئ وأهداف الاتفاقية مجددا ثقة السودان في المنظمة وأجهزتها وعدّد النشاطات الفعالة التي يقوم بها الجهاز الوطني لحظر استخدام الاسلحة الكيميائية منذ إنشائه في عام ٢٠٠٤م