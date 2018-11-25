رئيس الجمهورية يتلقى رسالة من مفوضية الاتحاد الأفريقي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تلقى رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، رسالة من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، تتعلق بجهود السودان لتحقيق السلام في المنطقة سلمها له ببيت الضيافة مساء السبت مبعوث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي د.الحسن ولمات.

وقال وكيل وزارة الخارجية السفير ياسر خضر في تصريحات صحفية، إنه تم خلال اللقاء التأكيد على أن الجهود التي يقوم بها السودان تمثل جزءاً أصيل من المبادرات الأفريقية لتحقيق السلام في المنطقة وعلى وجه الخصوص في دولتي جنوب السودان وأفريقيا الوسطى.

وأضاف وكيل الخارجية أن اللقاء بحث سبل تحقيق السلام في ليبيا وجهود السودان والاتحاد الأفريقي في هذا الشأن.

شبكة الشروق