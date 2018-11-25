تجار أسمنت: لهذه الاسباب نتوقع زيادة سعر الطن قريباً

شهاب محمد - الخرطوم - الاسمنت الخليج 365 : شكا بعض تجار الأسمنت بسوق بحري الإنقاذ لـ(السوداني) من ارتفاع أسعار الترحيل بسبب أزمة الجاز، ولفتوا إلى أن أسعار الترحيل قد تؤثر على أسعار السلعة والتي يتحملها المورد والتاجر والمستهلك الأخير، مشيرين إلى أن ترحيل الطن قفز إلى (400) جنيه بدلاً عن (300) جنيه، وقالوا في حال عدم تراجع أسعار الترحيل نتوقع زيادة سعر الأسمنت، مبيناً أن سعر الجوال (280) جنيهاً.

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