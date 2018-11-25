أبو الغيط يعقد جلسة مشاورات مع وزير خارجية اليابان

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وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الأحد، بأن جلسة المشاورات تناولت سبل الارتقاء بالعلاقات اليابانية العربية، عبر تعزيز الآليات القائمة بالفعل.
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وكشف المتحدث الرسمي أن جلسة المشاورات شهدت تبادل وجهات النظر حول التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، والدور الذي يمكن أن تقوم به اليابان، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي والفني، وإنما أيضا على المستوى السياسي، وذلك باعتبارها لاعبا أساسيا على الساحة الدولية.
وأتم عفيفي أن أبو الغيط قدم الشكر للوزير تارو كونو، على ما تقدمه بلاده من مساعدات لعدد من الدول العربية التي تعاني من أزمات إنسانية، منوها بشكل خاص إلى زيادة المساهمة اليابانية في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بهدف سد الفجوة التمويلية الناجمة عن وقف الولايات المتحدة لمساهمتها قبل عدة شهور.
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