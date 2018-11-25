ألوية العمالقة تتدخل وتحبط تسللا لمسلحي الحوثيين جنوب شرقي الحديدة

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القاهرة- سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة، بأن:"عناصر من مليشيا الحوثي حاولت التسلل في مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة عبر أحد الأودية في أطراف مدينة حيس".
© REUTERS / Naif Rahma
من ناحية أخرى، أبلغ مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، وكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف شن غارة على منطقة 7 يوليو في مديرية الحالي شمال شرقي مدينة الحديدة.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.
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