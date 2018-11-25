في أول جولة منذ مقتل خاشقجي.. "بن سلمان" يلتقي رئيس الشيشان بالإمارات

الرياض/ الخليج 365

التقى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مساء الأحد، برئيس الشيشان، رمضان قديروف، ضمن أول جولة خارجية منذ مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول، الشهر الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن "بن سلمان" التقى كلًا من ملك إسبانيا السابق، خوان كـارلوس، والرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، وولي عهد دبي، حمدان بن راشد آل مكتوم، على هامش منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات "الفورمولا 1" في أبو ظبي.

وأضافت أنه تم خلال هذه اللقاءات تبادل "الأحاديث الودية"، دون تفاصيل.

وفي وقت لاحق، ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، ودع محمد بن سلمان لدى مغادرته الإمارات، بعد زيارة رسمية استغرقت ثلاثة أيام.

وبدأ "بن سلمان"، الخميس الماضي، أول جولة خارجية له منذ مقتل خاشقجي، دون الإعلان عن محطاتها، لكنه زار الإمارات، ويصل البحرين، الأحد، بحسب الديوان الملكي البحريني.

واستبق نشطاء وسياسيون وصحفيون عرب في كل من مصر وتونس زيارتين مرتقبتين لـ"بن سلمان" للبلدين ببيانات رفض وتنديد.

وتواجه السعودية أزمة دولية كبيرة منذ أعلنت في 20 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، مقتل خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول، بعد 18 يومًا من الإنكار.

وقدمت الرياض روايات متناقضة بشأن مصريه، قبل أن تعلن أنه تم قتله وتجزئة جثته، إثر فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة إلى المملكة.

وأثار ما حدث لخاشقجي موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة ومحاسبة الجناة، وخاصة من أمر بالجريمة.

وقالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، قبل أيام، إنها توصلت إلى أن "بن سلمان" هو من أمر بقتل خاشقجي.

لكن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع الرياض، شكك في تقرير الوكالة.

وأعلنت النيابة العامة السعودية، منتصف الشهر الجاري، أن من أمر بقتل خاشقجي هو "رئيس فريق التفاوض معه"، وأنه تم توجيه تهمًا إلى 11 شخصًا، وإحالة القضية إلى المحكمة.